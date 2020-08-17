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【全球芯片】三星將代工IBM新一代芯片　IBM全力搶佔Intel市場？

即市財經 17:17 2020/08/17

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近期中美打科技戰，大型企業將芯片生產交給那間公司，成為市場焦點。根據外媒報道，美國的IBM設計了Power 10的新型處理器芯片，專門用於企業混合雲計算，較前一代芯片工作速度快20倍。IBM同時公布將把生產工作交給韓國的三星電子公司，由後者運用其7納米製造技術製造新一代芯片，消息指與另一家美國企業AMD交給台積電（美：TSM）生產7納米的技術相似。

現時愈來愈少企業同時擁有設計及生產芯片的業務。全球龍頭之一、美國英特爾Intel（美：INTC）雖然仍擁有設計及生產的業務，但近期已公布7納米生產技術面對困難，將影響產品進度。市場預期無廠芯片設計企業包括AMD及IBM，將加快推出產品搶奪Intel的市場。

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編輯：謝克迪

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