【南韓疫情】首爾再爆教會感染群組 逾300宗確診 包括教會牧師

一度成功對抗新冠肺炎疫情的南韓，首爾首都圈近日疫情再起，爆發多個教會、咖啡室的新冠肺炎感染群組。其中，「愛第一」教會的新冠肺炎確診病例明顯增加，累計315宗，包括教會牧師。這是繼之前「新天地」教會之後，南韓第二大規模的感染群組。

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南韓中央災難安全對策本部官員周一表示，在「愛第一」教會的4000多名教徒名單當中，已經安排3400多人接受隔離，對2000多人進行新冠病毒檢測，陽性比率16.1%，被認為是相當高的比例。

當局同日確認，「愛第一」教會牧師全光焄也對新冠肺炎病毒呈陽性反應。「愛第一」教會上周六（15日）曾經聲言，全光焄未被要求接受隔離，並在光化門集會。但當局翌日否定教會說法，斥責全光焄強行參加集會，違反防疫規定，甚至對教徒名單造假，已經就此向檢察單位舉報。

除了上周六集會，「愛第一」教會在本月8日也曾經在景福宮附近集會，可能令群組感染的確診病例進一步上升。

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▲ 「愛第一」教會牧師全光焄違反防疫規定而被捕。

南韓中央災難安全對策本部強調，當前疫情傳播風險較今年初的第一波更高，因為之前是以單一組織為中心傳播，且大多感染者的年齡較輕，死亡率較低；反觀現時的群組感染在多個地方和場所出現，且年長感染者比例較高。

當局強調，一旦首都圈疫情在本星期內無法受控，便會加強防疫力度，例如禁止高危場所開門營業、禁止50人以上的室內活動和100人以上戶外活動等。

南韓政府雖然警惕首都圈教會的集體感染情況，但對把所有教會指定為「高風險場所」一事仍然持謹慎態度。當局指，一旦把教會列為高危埸所，便要把防疫規定於全國教會通用，或構成重大影響。

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責任編輯：陳啟賢

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