【台灣有樂@iM網欄】終到打卡熱點 台東熱氣球嘉年華（四）

由於突然需要搬家，這段時間都在忙着尋找合適的地方，所以導致上星期無法如期交稿，真的非常抱歉，先跟各位讀者們說聲不好意思！

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在自己生日的當天看日出，真的是一件超級溫暖又窩心的事情。但如果當下是跟自己心愛的人一起見證日出那一刻，肯定會感動到馬上想要生小孩。但剛剛才日出就做甚麼白日夢，還是趕快出發去台東，感受熱氣球嘉年華的熱情吧。

當天跟朋友欣賞完光雕音樂會之後，就先回去民宿休息一下，之後就退房開車往台東去。路程到一半，剛好也中午，發現肚子非常餓，我就拿出手機搜尋附近有甚麼特色餐廳，結果被我找到一家打卡熱點網美餐廳，朋友立刻就把車開過去。

能夠成為打卡熱點，餐廳的環境當然非常重要，能夠面對着太平洋享用餐點，已經相當吸引。而店家更把餐廳的露天範圍，佈置得很有熱帶小島渡假感覺，難怪會成為網美的打卡熱點。

吃過午餐打過卡，就繼續向着我們的目的地鹿野高台進發。經過前後六個小時的車程，終於到達我們下榻的飯店，真是辛苦了我的朋友，連日來辛勞駕駛。把行李放下之後，就立即去我期待已久熱氣球嘉年華。

由於我們入住的飯店距離高台有一段距離，而車輛到達後也沒法停泊，所以我們就乘坐飯店為我們安排的車輛上山去。

甫抵達會場，我真的不大敢相信眼前的畫面。一個很闊很廣但又不太斗斜的草皮斜坡，聚集着過千名準備欣賞熱氣球的觀眾。場地是在山上，環顧四周是一個接一個的山峰。有滑翔降傘在斜坡對着的山峰上滑下，再在半空中飄蕩。雲層在山峰間流過，感覺離我很近，乍看會以為在同一水平。太陽光從雲層之中透出，打出耶穌光。所有景象配合起來，就像小說裏所形容的仙境。

我急步地往斜坡上跑去，終於見到一早約好的朋友們。我立刻坐在草皮上，就在此時，大會主持人透過廣播宣布活動正式開始。首先揚聲器播放出節拍強勁的音樂，然後十幾輛戴着噴火器的貨車，整齊有序地逐一駛入會場，再繞場一周，而在繞場時，更會不時開啟噴火器，在烈日之下的草皮上仍能火光熊熊，使得在場觀眾情緒高漲，嘩聲四起。

當所有火車停下之後，有工作人員拿出好幾個黑色的氣球，再在主持人的指示下，把那幾個黑色氫氣球放上天空。原來放那幾個黑色氫氣球的目的，是要測試當下的風速及風向適不適合把熱氣球充氣及升空。然後貨車再開到預設好的位置，就開始把熱氣球充氣。

看着那些鋪在地上的帆布，被噴火器所產生的氫氣不斷注入而逐漸膨脹的畫面，真的有如置身在電子遊戲世界裏的感覺。草坡上的人們，不斷在拍照或攝影。而現場也有很多網美，大家都很努力地擺出各樣姿態拍ig照騙。其實我看到一個長的＿＿(開放填寫)的女生，帶着責怪語氣，一直跟他的男伴攝影者說：「你不行啦.. 不是這樣拍啦.. 你把我拍很醜.. 你退開.. 」男的苦惱又無奈，但又帶着微笑，不斷很努力地調整拍攝角度與位置。突然覺得，一般我們看到的，都是事物美麗的表面，而從不知道背後製作的辛酸。我只能祝福那個男生好運。

其實在整個熱氣球的充氣過程，我都一隻手拿手機，一台在直播，一台在拍照。在這個科技發達的年代，科技表面上能幫你做更多，但有可能會讓你負責及負擔更多。手是有點酸，腿也有點斗，但能夠見證及記錄這個壯觀的情景，那些酸痛算甚麼？

最後所有熱氣球順利充氣，一個個七彩絢爛，圖案及形狀各有特色的熱氣球飄浮在半空，草皮上都充滿着歡呼聲和笑聲，這情景跟我當天所看到來自各國新聞報道有着很大反差，讓我很感觸，也讓我覺得自己非常幸運。此時主持人宣佈，因為風速關係，所以當日的熱氣球不能升空，同時亦宣布當天的活動結束。雖然無法看到熱氣球升空有點遺憾，但能夠在一個這麼安全和歡樂的地方渡過自己的生日，我還能求甚麼呢！

這次的慶生之旅就到這邊。希望盡快找到合適的住處，可繼續安穩地在台灣生活及打拼，也可以繼續把我在台灣的經歷跟大家分享。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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