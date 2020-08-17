傳為了生產新iPhone　印度新廠大規模招聘逾萬名員工

▲ 蘋果組裝供應商緯創打算在印度新廠僱用多達1萬名員工，並且在下週開始進行大規模招聘。

蘋果組裝供應商緯創在淡出中國iPhone製造業務後，加速iPhone印度量產。消息指，緯創於今年1月在印度設立第3間工廠，現時正打算僱用多達1萬名員工，並且在下週開始進行大規模招聘。

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根據外媒New Indian Express報道，緯創今年在印度南部卡納塔克邦 (Karnataka) 邦加羅爾工業區設置新工廠，且可能將在最近開始進行量產，生產的產品有可能是將於秋季開賣的新款iPhone。據悉，現時試產階段已結束，目前正準備增加產能。消息指，緯創現時已經僱用約二千名員工，並打算增聘至1萬個工作崗位，根據卡納塔克邦的工業政策，緯創必須提供70%的名額給當地人，相當於7000人。

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卡納塔克邦工商局祕書長Gaurav Gupta表示，緯創招聘工程已經開始，並將分階段展開招聘，表示將很快開始進入試產，緯創新廠規劃9月將進入量產。

根據報道顯示，目前仍無法得知新工廠將會生產哪一款iPhone機型，不過外界就推斷有可能是將於今年秋季開賣的iPhone 12系列支援5G的4款機種。

責任編輯：施雯雯