  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【航空告急】機管局向航空業界延長原有紓緩措施至10月底

即市財經 17:00 2020/08/17

分享：

機管局延長紓緩措施多兩個月至2020年10月底，以應對新冠肺炎疫情帶來的影響。

香港機場管理局宣布，向航空業界延長紓緩措施多兩個月至2020年10月底，以應對新冠肺炎疫情帶來的持續影響。相關延續措施包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等專營權費。

此外，機管局全面寬免飛機維修相關費用及航空膳食服務的固定費用。

由於客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，機管局亦會繼續為相關商戶提供寬免租金；而現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

相關文章：【航空數據】國航7月新增多條航綫　旅客周轉量按月上升近三成　

相關文章：【航空告急】香港機場周六起復辦內地機場出境轉機　國泰昨炒起後今升幅溫和（第二版）

相關文章：【國泰危機】國泰7月客運續跌99%　8、9月運力不足一成（第二版）

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
  
8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：馮正男

經濟 疫情 機場管理局 航空 交通 機場 香港 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【空軍戰報】港股造好淡友加碼 港股沽空額182億

下一篇文章

貓眼娛樂上半年盈轉虧蝕4.3億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米手機】小米雷軍直播帶貨首秀 2小時支付金額破億（第二版）
【小米手機】小米雷軍直播帶貨首秀 2小時支付金額破億（第二版）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【港股市況】恒生指數升164點　中資金融股領升國壽升半成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升164點　中資金融股領升國壽升半成（不斷更新）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券