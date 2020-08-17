【航空告急】機管局向航空業界延長原有紓緩措施至10月底

▲ 機管局延長紓緩措施多兩個月至2020年10月底，以應對新冠肺炎疫情帶來的影響。

香港機場管理局宣布，向航空業界延長紓緩措施多兩個月至2020年10月底，以應對新冠肺炎疫情帶來的持續影響。相關延續措施包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等專營權費。

此外，機管局全面寬免飛機維修相關費用及航空膳食服務的固定費用。

由於客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，機管局亦會繼續為相關商戶提供寬免租金；而現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

相關文章：【航空數據】國航7月新增多條航綫 旅客周轉量按月上升近三成

相關文章：【航空告急】香港機場周六起復辦內地機場出境轉機 國泰昨炒起後今升幅溫和（第二版）

相關文章：【國泰危機】國泰7月客運續跌99% 8、9月運力不足一成（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：馮正男