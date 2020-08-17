  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 18:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望

商業 17:40 2020/08/17

分享：

政府今日（17日）公布延續現行的社交距離措施，由8月19日午夜起生效，為期7天至8月25日，包括食肆晚市禁堂食。事實上，不少食肆均憧憬放寬堂食。

【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日

香港餐務管理協會會長楊位醒認為，倘堂食禁令放寬至晚上8或9時，對食肆幫助已經很大。他指，現時不少食肆晚市寧願停業，「食肆不營業觀感上予人慘淡感覺」，直言倘若放寬，市場利好消息起碼能為業界帶來希望，更可促進市場勞動力流動。

楊相信，倘晚市堂食略為放寬，料有助帶動業界生意回升約15%，「雖然升幅不算大，但起碼生意有起動」。

【禁堂食延長】晚市禁堂食延長一周　食肆無晚市生意續跌

外賣生意始終幫補不大

位於尖沙咀的日本餐廳負責人蔡先生坦言，自身亦會憧憬港府放寬禁堂食措施，即使是放寬至晚上8或9時，亦總比全面禁堂食理想，因外賣生意始終幫補不大。他解釋，因晚上6時至8時為食肆黃金時段，加上港人已在飲食方面壓抑一段時間，倘放寬將有助帶動生意，惟不敢估算生意升幅。

蔡坦言，餐飲業界至今已捱了數個月，現時只為疫市求存，亦不期冀市道反彈。他又指對於政府補貼無特別期望，直言「主要都是靠自己」。

【健康碼】許樹昌：使用健康碼到食肆消費概念不正確　非挽救經濟方法

記者：蘇穎琪

相關文章

【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
2020/08/12
【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書
【健康碼】許樹昌：使用健康碼到食肆消費概念不正確　非挽救經濟方法
2020/08/14
【健康碼】許樹昌：使用健康碼到食肆消費概念不正確　非挽救經濟方法
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
今日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食放寬無望　餐飲股未見受影響（最新消息）
今日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食放寬無望　餐飲股未見受影響（最新消息）
疫情 新冠肺炎 餐飲 外賣 補貼 香港 餐廳

上一篇文章

【展會續停】會議展覽復辦無期　協會促政府加碼資助

下一篇文章

【禁堂食延長】晚市禁堂食延長一周　食肆無晚市生意續跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平
【疫市營商】大家樂「買$300送$300」優惠　學者：目標穩住現金水平
【零售寒冬】Topshop中環旗艦店結業　撤出香港市場
【零售寒冬】Topshop中環旗艦店結業　撤出香港市場
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【畢業搵工】測量行業渴才　畢業生就業近百分百
【畢業搵工】測量行業渴才　畢業生就業近百分百
【外賣優惠】Klook搶攻外賣生意　自助餐火鍋泰國菜送上門低至54折
【外賣優惠】Klook搶攻外賣生意　自助餐火鍋泰國菜送上門低至54折
【酒店自救】尖沙咀凱悅酒店推本地遊住宿　入住1晚連3餐售1,380元
【酒店自救】尖沙咀凱悅酒店推本地遊住宿　入住1晚連3餐售1,380元