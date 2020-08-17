【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望

政府今日（17日）公布延續現行的社交距離措施，由8月19日午夜起生效，為期7天至8月25日，包括食肆晚市禁堂食。事實上，不少食肆均憧憬放寬堂食。

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香港餐務管理協會會長楊位醒認為，倘堂食禁令放寬至晚上8或9時，對食肆幫助已經很大。他指，現時不少食肆晚市寧願停業，「食肆不營業觀感上予人慘淡感覺」，直言倘若放寬，市場利好消息起碼能為業界帶來希望，更可促進市場勞動力流動。

楊相信，倘晚市堂食略為放寬，料有助帶動業界生意回升約15%，「雖然升幅不算大，但起碼生意有起動」。

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外賣生意始終幫補不大

位於尖沙咀的日本餐廳負責人蔡先生坦言，自身亦會憧憬港府放寬禁堂食措施，即使是放寬至晚上8或9時，亦總比全面禁堂食理想，因外賣生意始終幫補不大。他解釋，因晚上6時至8時為食肆黃金時段，加上港人已在飲食方面壓抑一段時間，倘放寬將有助帶動生意，惟不敢估算生意升幅。

蔡坦言，餐飲業界至今已捱了數個月，現時只為疫市求存，亦不期冀市道反彈。他又指對於政府補貼無特別期望，直言「主要都是靠自己」。

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記者：蘇穎琪