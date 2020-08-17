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【港股追蹤】今日升啲乜？ A股造好帶旺中資金融股

股樓投資 17:25 2020/08/17

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港股今日早市輕微高開後穩步上揚，最多曾升超過400點，雖然午後升勢稍有放緩，最終收報25347點，升164點，或0.7%。大市造好全靠A股今日急升逾2.3%，突破3400點關口，同時令本港上市的內險及內地券商股全綫上升。

內險股方面以新華保險（01336）表現最好，抽升超過7.3%；中國太平（00966）及中國人壽（02628）亦升超過5%；另一龍頭內險股中國平安（02318）亦升逾2.8%，收報85.45元，扭轉近期跑輸大市走勢。

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大行野村最新研究報告指，內險企業已從第二季疫情影響中重拾增長勢頭，7月份平均保費增長率達雙位數字，惟人壽保險業務則未完全恢復。該行指，當中以新華保險的保費增長，稍為領先同業，故股份與中人壽及中國太平，均為該行行業選股之一，但最睇好仍然是中國平安。

受惠今日人行超額放水，及兩市成交再次突破1萬元人民幣，券商股今日亦乘勢漯發，以招商證券（06099）急升逾13%，表現最突出。光大證券（06178）亦升逾7.2%；中信證券（06030）、中國銀河（06881）及華泰證券（06886）三隻龍頭股份，升幅均超過4%。

比起內險股，券商行業對A股成交及走勢更為敏感，因此就算今日升勢較強勁，亦只宜短綫炒作，始終A股走勢不易預測，行業股價相信會較為波動。

撰文 : 葉志偉

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