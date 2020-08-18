【網民熱話】2003年無置業一直租樓到現在　網民迷惘：點算好？繼續租？

2003年沙士襲港，樓價跌至1997年後的最低位，現時不少人仍會以當年的樓價作比較。有網民發帖表示，2003年時沒有買樓，一直租樓到現在，足足交了17年租金。他感到迷惘之際便問網友應如何是好，應否繼續租樓住。

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有網友斬釘截鐵回應指：「有錢就快啲買，樓只會愈嚟越愈貴，冇錢就繼續租，我06年已上車。」有網民就反問：「03年唔買，08又唔買，今日買？」也有網民認為買樓與否是個人問題，最重要是懂得投資，「好多有錢人，都係選擇租，過去咗就由得佢，諗吓將來。」

另有網民以過來人分享經驗，表示1997年時買樓上車，單位住到今天，當年身邊親友都笑他買得貴，亦因為他是基層公務員，同事也問他為何不等政府派屋邨上樓。直至今天，他仍然覺得自己沒有上錯車，「1997年買百多萬元一個單位，2020年依家你話升咗幾多？」

他又指，有人說自住樓便賣不得，賣了就沒有地方住，他則表示，不同區和大廈的價錢有很大距離。他稱，現時已退休3年，可以隨時賣了自住樓，在北區買700平方呎村屋還剩下300萬元，「魚翅粉絲，各有所好。每個人價值觀、生活圈、朋友圈各有不同。只是分享經驗。」

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責任編輯：楊子瑩