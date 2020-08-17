南韓再爆教會群組傳染　逾300人確診　規模屬第二大

新冠肺炎持續，南韓再爆教會群組感染，逾300人確診，繼「新天地」教會後，規模第二大的群組聚集感染個案。據當地衛生部門指出，截至17日當日零時，單日新增197宗確診案，累計15515人感染。

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據韓聯社報道，截至17日中午，有關首爾市「愛第一」教會的累計確診個案共315宗。中央災難安全對策本部表示，由於「愛第一」教會所提供的名單資料不整存，較難找出所有教徒進行隨離，理過從現有的教徒拿康狀況顯示，感染新冠肺炎的機率相當高。現時，對策本部已對教會所提供的4000多名教徒名單中的3400多人進行隨離，有2000多人進行桃檢測，有16.1%的人均對病毒有呈陽性反應。

對策本部又透露，由於「愛第一」教會教徒分別在8日及15日於景福宮附近及光化門等地進行集會，確診個案有機會進一步上升。這次「愛第一」教會的群組感染人數已超越首敢梨太院夜店群組感染案（277宗），成疫情感染人數規模第二大。

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責任編輯：黎淑雯