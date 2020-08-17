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【MPF】逾2100億元MPF基金 部份料追買新經濟股藍籌新貴

即市財經 17:16 2020/08/17

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強積金以港股為主，包括恒指及中港等3大類MPF基金，共有53隻，涉資逾2,119億元。

積金局回應本報查詢指，市面現有14隻追蹤恒指的強積金（MPF）基金，截至7月底的總資產值約575億元，佔MPF總資產額約5.7%。恒指成份股將於9月7日正式加入阿里巴巴 （09988） 等「染藍」新貴，市場關注被動式基金的換馬情況。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，面世廿年的MPF總額現已突破1萬億元，業界料為港股的新引擎，注入新活水。

除了被動式的恒指基金外，港股MPF也是大水喉的生力軍，料投資基金經理亦會加倉「染藍」等新經濟股；積金局發言人又說，現時主動式管理的港股基金有26隻，總規模更達1,072億元，佔MPF總資產額近11%。至於大中華股票基金亦有13隻，涉資472億元，或佔MPF總資產額4.7%。

專家推斷，上述3大類MPF基金，包括恒指及中港等產品，共有53隻，涉及總資產逾2,119億元，相信會增持阿里巴巴、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 等新晉藍籌成份股。而一般來說，恒指MPF等被動買入資金或於9月4日收市前才追貨。不過，主動式基金的投資更靈活，或早已適時調倉，減持快將剔出藍籌的成份股；反觀早前已搶閘低撈、以至加注「染藍」等新貴大熱股。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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