電子支付交易量雙位數增長 WeChat Pay HK再推優惠刺激本地消費

在疫情之下，大眾的防疫及個人衞生意識漸高，其中為減少現金接觸，市民開始更多轉用流動支付。騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK 第二季的交易量就相較上一季度錄得雙位數升幅。

另一方面，為刺激本地消費，WeChat Pay HK 同時宣佈推出夏日「全城狂賞」活動，邀請用戶掃走各款電子現金券，當中最受歡迎的搖一搖抽獎活動「日日狂『賞』搖」，今年的獎品更加碼至高達 2,888元的電子現金券禮包。

第一浪：「日日狂『賞』搖」 搖出高達2,888元獎賞

為WeChat Pay HK「全城狂賞」打響頭炮的是「日日狂『賞』搖」抽獎活動。由即日起至10月10日，用戶每日於指定香港商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿HK$10，即可參加抽獎，有機會搖出價值高達2,888元電子現金券禮包！每位用戶於推廣期內一連超過60日每日可獲最多一次抽獎機會。

第二浪：「碼上齊狂賞」賺取禮包禮券

由即日起至9月30日，WeChat Pay HK用戶於推廣期內可用WeChat掃描宣傳物料上的「狂賞碼」或直接在WeChat打開活動頁面，即可領取一個「狂賞券」禮包，包括2元多用多賞券及5元多Friend多賞券各一張（總值7元）。

每位用戶每次使用禮包內的2元電子現金券後，便可領取下一個禮包。每位用戶於推廣期內最多可領取並使用五個「狂賞券」禮包，最多可賺取總值35元的電子現金券。

第三浪：「狂熱印花賞」 賞你高達HK$35電子現金券、音樂及遊戲等豐富娛樂體驗

推廣期內用戶只需每日於指定商戶門店內以WeChat Pay HK消費滿10元，即可獲得特定電子印花。集齊指定數量電子印花除了可以兌換５元電子現金券外，今個夏天更可兌換更多獎賞，其中包括JOOX 14天VIP及PUBG Mobile 免費道具兌換碼等豐富娛樂體驗！部分優惠更覆蓋所有接受WeChat Pay HK的商戶，包括全線惠康、OK便利店、肯德基，大家樂及 CitySuper等。

＊詳情請參照WeChat Pay HK的宣傳單張

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