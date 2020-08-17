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港交所委任李偉文為技術風險主管　李偉文曾於金管局工作25年

即市財經 16:40 2020/08/17

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港交所 （00388） 宣布，委任李偉文為集團技術風險主管兼董事總經理，他將向集團風險總監紀利恆匯報。李偉文加入港交所前，曾於金管局工作25年，離職前為該局的銀行政策部主管，其間曾於香港及紐約擔任多個高級職位，包括該局的營運及技術風險部主管。

港交所指，李偉文將與集團各部門緊密合作，持續提升整體網絡安全和技術穩健，加強集團在相關方面的政策和指引，於集團進行整體風險評估，並監督集團的網絡安全保護運作，以及相關的管理和管治框架。

紀利恆表示，李偉文擁有豐富的業內經驗，會以其技術和營運方面的專業知識，就集團的資訊安全管理最佳常規，訂立戰略方向和擔當領導職能。

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編輯：陳韻妍

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