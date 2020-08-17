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【藍籌業績】煤氣上半年少賺逾3成 中期息維持12仙不變

即市財經 16:40 2020/08/17

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煤氣維持中期息每股12仙不變。

中華煤氣 （00003） 上半年股東應佔稅後溢利跌31%至26.7億元，每股盈利15仙，但維持中期息每股12仙不變。未計入物業重估的稅後溢利為29.7億元，按年跌20.9%。已計燃料調整費的營業額182.35億元，按年跌1成。

受累新冠肺炎疫情，餐飲、零售、旅遊及酒店業皆受到嚴峻衝擊，工商業煤氣銷售量因而較去年同期下降； 而住宅煤氣銷售量則由於在家居煮食及熱水用量增加帶動下而有所上升。期內本港煤氣銷售量約為151.65億兆焦耳，較去年同期下降3.9%；而疫情下新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，本港爐具銷售量亦較去年同期下降17.5%。

內地城市燃氣銷售量124.53立方米，按年下跌3.8%。燃氣客戶則增加至約3,058萬戶， 增長7%。

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