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騰訊旗下微保違規營銷被罰12萬元　微保：已將宣傳用語全部下架

即市財經 16:37 2020/08/17

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微保表示，公司已成立專項工作小組，並於去年11月作出調整，將該類宣傳用語全部下線。

據深圳銀保監局披露，騰訊 （00700） 旗下的微民保險代理（微保）營銷方式不當，遭被罰款12萬元。據罰單顯示，微保在手機投保網頁「微醫保住院醫療」頁面以「領取」代替「投保」，並宣稱保單「僅剩X份」方式進行營銷，且未有引導客戶如實申報健康狀況。兩名相關責任人李樂、李明均被警告並罰款2萬元。

微保方面向內地媒體表示，罰單於2019年11月的監管例行檢查中發現，於去年7月至11月間，部分手機網頁「微醫保住院醫療」投保頁面上存在罰單所述問題。

微保表示，公司已成立專項工作小組，並於去年11月作出調整，將該類宣傳用語全部下架。微保又指，將繼續加強各方面工作質量的把控，避免給用戶造成誤解。

微保是騰訊首個控股的保險平台，微保與國內知名保險公司為用戶提供優質的保險服務，讓用戶可以在微信進行保險購買、查詢以及理賠。

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責任編輯︰謝卓榮

保險公司 經濟 香港股票 騰訊控股（00700） 騰訊 服務

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