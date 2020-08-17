【晚市禁堂食】 煤氣上半年少賺31% 中期息續派0.12元

收息股中華煤氣(00003)宣布中期業績。上半年股東應佔稅後溢利跌31%至26.7億元，每股盈利15仙，但維持中期息每股12仙不變。以周一收市價11.3元計，假設煤氣全年維持派息不變的同時又不派紅股，以現價計周息率仍不足3厘。

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煤氣表示，上半年受疫情影響，因此工商業煤氣銷量較去年同期減少。另外，住宅煤氣銷量則因在家居煮食及熱水用量增加而上升。期內，煤氣銷售量約為15,165百萬兆焦耳，按年減少3.9%。因疫情影響新入伙數量減少及消費意欲疲弱，爐具銷售量亦按年減少17.5%。而截至上半年 ，客戶數目達 1,935,512 戶，較 2019 年底增加 1,785 戶。 集團預計未來數年香港的房屋供應增加及工商業煤氣需求將會帶動煤氣業務穩定而理想之發展，預料本年度香港客戶數目將會持續平穩增長。

內地業務方面，連同集團旗下港華燃氣(01083)之項目，截至上半年集團已於內地26個省、自治區和直轄市取得合共267個項目，較去年底增加2個，業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游項目、環保能源、智慧能源、 水務、廢品處理，以及電訊等。由於中國政府推動減少碳排放和鼓勵使用潔淨能源，並於去年12月成立國家管網公司以協助推進天然氣市場化改革。而且上游氣源充裕，管網覆蓋亦逐漸擴大，再加上城鎮化規劃快速發展，以上因素都有利於集團的內地天然氣業務。而且，集團正積極規劃在珠江三角洲一帶發展環保項目，以配合國家發展粵港澳大灣區之政策。

上半年，煤氣資本負債率較去年底微增兩個百分點至33%，集團形容財政狀況穩健。

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