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阿里巴巴國際站：香港上季新增會員數升170% 暫難判斷美禁「香港製造」標籤影響

即市財經 16:28 2020/08/17

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阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟透露，香港付費會員數上季加速增長，是全球增速最快的地方。

新冠肺炎疫情令商家轉向線上，阿里巴巴 （09988） 跨境貿易B2B交易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）總經理郭奕麟稱，平台上季新增香港付費會員數按年升170%，是全球增速最快的地區，當中以貿易公司、供貿一體的商家為主，公司規模多在數十人。

郭奕麟透露，單6月平台香港商家訂單數按年增長111%，交易額按年增長92%。消費電子、家居園藝、美容個人護理、鐘錶珠寶行業錄得最多交易額，其中美容個人護理行業訂單數按年增長232%，另外3個行業訂單數也按年增長超過100%。

另外，美國政府早前宣佈，自9月25日起，香港出口到美國的商品必須標記原產地為「中國」，不可以再貼出「香港製造」標籤。郭奕麟稱，影響暫時仍不能判斷，但香港以服務為主的供應模式具優勢，採購商並不在乎產品是在中國製造，或在東南亞、越南等代工製造，製造地已不是消費者核心關注。他續指，買家更關心的是商品的價格、性價比、交易能力、多樣性等，標籤變化暫未見帶來明顯影響。

阿里巴巴國際站今年安排超過50場線上展會，6月舉辦的阿里巴巴網交會，是全球跨境電商領域規模最大的線上展會，已支付訂單按年增長243%。

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記者：陳健婷

香港股票 貿易 阿里巴巴－SW（09988）
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