【DJI裁員？】大疆據報全球裁員1.4萬 回應：「公司都沒有人了」

▲ 大疆全球裁員1.4萬？大疆公關總監謝闐回應稱屬假新聞。

路透引述消息報道，中國無人機生產商大疆（DJI）正尋求「瘦身」，擬大幅裁減全球銷售和營銷團隊，涉及1.4萬人。對此，大疆公關總監謝闐回應稱，考慮到大疆總共1.4萬人，按照報道說法公司相當於沒有人了，他建議「讓子彈先飛一會」。

路透文章指，由於受疫情影響及主要市場的政治壓力，大疆的裁員計劃始於今年3月份，擬削減三分之二的行銷和銷售人員。

有知情人士透露，大疆深圳總部的企業銷售和營銷團隊從180人削減至60人，在消費者團隊也在裁減人員。全球視頻製作團隊也由50人縮減至約 3人。

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編輯：陳華