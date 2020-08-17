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【糧食危機】社科院料內地十四五期末 糧食缺口將高達1.3億噸

即市財經 16:16 2020/08/17

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中國社會科學院農村發展研究所預期，至「十四五」期末，中國可能出現1.3億噸糧食缺口。

中國社會科學院農村發展研究所報告預期，至「十四五」（2021至2025年）期末，中國可能出現1.3億噸糧食缺口，其中，穀物缺口約2500萬噸。報告指，目前農村發展仍面臨很多矛盾及問題，例如農民種糧積極性下降、持續增收難度加大、農村人口老化日趨嚴重、村莊分化日益加劇等。

十四五期間，內地農村發展將以確保國家糧食安全為前提，深化體制改革及加快科技創新為動力，以農業農村高質量發展為主綫，促進農村產業轉型升級等，為2035年基本實現農業農村現代化奠定基礎。

社科院預計，至2025年，中國城鎮化率達到65.5%，保守估計新增農村轉移人口8000萬人以上，農業就業人員比例將降至20%左右。鄉村60歲以上人口比例將達到25.3%，約1.24億人。

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記者：馮正男

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