【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享）

在剛過去的周末，國際社會發生了兩宗涉及制裁的新聞，結果南轅北轍。歐盟迅速開會同意對白俄羅斯啟動制裁程序，而美國在聯合國安理會提案延長對伊朗武器禁運則無功而還。歐盟在兩事均佔關鍵角色，從中可以看出歐盟權衡的關鍵之處，值得中國當局在思考出路時參考。

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