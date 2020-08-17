【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 環球政治 16:34 2020/08/17 分享： 在剛過去的周末，國際社會發生了兩宗涉及制裁的新聞，結果南轅北轍。歐盟迅速開會同意對白俄羅斯啟動制裁程序，而美國在聯合國安理會提案延長對伊朗武器禁運則無功而還。歐盟在兩事均佔關鍵角色，從中可以看出歐盟權衡的關鍵之處，值得中國當局在思考出路時參考。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 德國支持歐盟制裁白俄羅斯 匈牙利成最大障礙 2020/08/13 德國支持歐盟制裁白俄羅斯 匈牙利成最大障礙 【中美歐關係分析】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面 2020/08/05 【中美歐關係分析】默克爾人未走茶先涼 對華鷹派勢上枱面 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？ 2020/08/08 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？ 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 2020/07/22 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/22 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 最新專欄文章 更多 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 今日 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 2020/08/13 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 2020/08/13 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 政治 地緣政治 外交 經濟 白俄羅斯 伊朗 聯合國 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入