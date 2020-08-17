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【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享）

環球政治 16:34 2020/08/17

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在剛過去的周末，國際社會發生了兩宗涉及制裁的新聞，結果南轅北轍。歐盟迅速開會同意對白俄羅斯啟動制裁程序，而美國在聯合國安理會提案延長對伊朗武器禁運則無功而還。歐盟在兩事均佔關鍵角色，從中可以看出歐盟權衡的關鍵之處，值得中國當局在思考出路時參考。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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