【5G】華為：全球5G用戶已超過1億　下一步將重點發展行業應用

▲ 華為表示，全球5G部署將告一段落，下一階段的重點是發展行業應用。

內地5G急速發展，華為輪值董事長郭平今日出席「點亮深圳，5G智慧之城」發布會時表示，華為將與營運商及合作夥伴一起，協同5「機」力量，聚焦行業應用，共建全場景智慧解決方案，助深圳成為全球數字經濟「樣板城市」。 截至目前，全球92個運營商部署5G商用網絡，全球5G用戶已超過1億。

華為表示，全球5G部署將告一段落，下一階段的重點是發展行業應用，實現5G的商業成功，進一步推動5G行業應用發展。他又表示，5G的商業成功是通過聯接、雲、計算、行業應用及AI的融合，充分釋放5G紅利，成功地建設智慧城市，形成更多的數字經濟成果。

華為將充分利用自身在聯接、計算的積累，和運營商、合作夥伴一起，聚焦場景化解決方案，協同5「機」的力量，助力深圳成為全球數字經濟樣板城市。

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編輯：謝卓榮