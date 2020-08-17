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【摩笛吹奏】大摩指藥明生物僅用3年就染藍　將大大提高知名度引主動資金吸納

股樓投資 16:26 2020/08/17

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大摩摩根士丹利發表報告，恒生指數公司將納入藥明生物(02269)成恒指成份股，意味集團上市僅用3年時間就獲「染藍」，恒指佔比更較另外兩隻藥股石藥(01093) 及中生製藥(01177) 為高，可大大提升知名度。

藥明生物在恒指的權重比例將為1.75%，大於中生及石藥的分別1.15%及0.95%，在50隻成份股中排第13，成醫療保健板塊第一股。

該行認為，是次「染藍」將提高藥明生物的企業知名度、投資者基礎、成交流通量及融資靈活性。作為恒指中權重最大的健康護理股，集團在股份轉換生效後料可吸引更多被動甚至主動資金流入。

大摩維持藥明生物「增持」評級，目標價130.6元。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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