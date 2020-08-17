【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業

新冠肺炎衝擊新加坡經濟，新加坡政府宣布，加碼「保就業」措施，就業支援計劃（JSS）的薪金補貼延長7個月，以助僱主留住本地工人。副總理王瑞杰（Heng Swee Keat）表示，補貼將幫助受疫情重挫的企業支付員工薪金，直至2021年3月。

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王瑞杰稱，政府9月起，代企業支付10%至50%的薪金，將根據不同行業的復甦情況而調整補助佔比。航空、旅遊和建造業可獲50%的薪金補貼；其次是運輸、演藝、餐飲、零售業，可獲30%資助；其餘行業獲10%。

加碼「保就業」措施支出料高達80億新加坡元，當局沒有計劃動用過去的儲備金。王瑞杰承認，就業補貼「燒錢」，無法維持在目前較高的水平。建造業在9月和10月將獲50%補貼，其後減少至30%；當局解釋，建造業復甦得較快。

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就業支援計劃於2月推出，當時代企業支付25%至75%的薪金。補貼適用於支付給每個新加坡籍或永久居民僱員的每月總人工的首4600坡元（2.6萬港元）。

王瑞杰呼籲，所有企業充分利用這筆補助留住員工，並提升他們的技能，改善疫情後的業務運作。

計劃至今已撥出235億坡元，超過160億坡元已支付，逾15萬間公司及200萬本地工人受惠。王瑞杰補充，感謝近600間企業退回或捐贈其補助，呼籲有能力的企業仿效。他指出，雖然失業率由3月的3.3%升至6月的3.9%，但仍低於在沙士爆發和全球金融危機的期間的峰值。

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記者：鄧燕君