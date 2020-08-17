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【晚市禁堂食】晚市禁堂食放寬無望　餐飲股未見受影響（最新消息）

股樓投資 16:04 2020/08/17

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政府今日（17日）公布延續現行的社交距離措施，由8月19日午夜起生效，為期7天至8月25日。當中禁止2人以上群組聚集、乘搭公共交通工具須戴口罩，以及食肆晚市禁堂食等措施不變。

今早市場傳出政府將放寬食肆晚市堂食禁令，由原先6時延遲至8至9時，不過最終政府公布晚市禁堂食措施不變。

據消息指出，因應食肆經營困難，政府原先計劃放寬晚市禁堂食措施，在周三（19日）開始實施，但消息傳出後遭衛生專家強烈反對，港府最終改變主意，維持所有限聚令及晚市禁堂食等措施不變，再延長一星期。

餐飲股未見受影響，截至3時45分，大家樂（00341）報17.24元，升1.6%；大快活（00052）報18.08元，升0.6%。

《第 599F 章》要求:

餐飲業務

每日下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品
每日下午6時至翌日上午4時59分,關閉售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食飲用的處所或該處所的部分範圍

採取措施

飲食外須一直佩戴口罩
量度體溫
提供消毒潔手液
桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板
顧客數目不得超過該處所通常座位數目的 50%
不得有多於 2 人同坐一桌
於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客在不容許在該處所内飲食的時段內，不應於毗連該餐飲處所的地方進食或飲用食物或飲品

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撰文 : 記者：李兆明

香港股票 餐飲 大家樂（00341）

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