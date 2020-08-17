【金融科技】恒生推遙距開戶 成功後可立即存款

▲ 恒生推手機距開戶

恒生 （00011） 新近推出手機開戶服務，客戶只需透過手機便可開立優進理財或優越理財戶口。成功開戶後，客戶可即時獲取戶口號碼，並可即時同步啓動個人e-Banking服務，立刻使用新開立戶口作存款用途，至於其他戶口服務則會在三個工作天内生效。

客戶只需按照指示選擇想開設的戶口類別、輸入個人資料、從多角度拍攝數張香港身份證及自拍照以作身份認證即可開戶，步驟與其他銀行的遙距開戶服務相若。

恒生續指，將於未來數星期在手機開戶內增添新功能，包括：申請信用卡、登記出糧戶口及啓動投資戶口等服務，為使用手機開戶的客戶提供全面的一站式數碼銀行服務體驗。

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，恒生持續投放資源於數碼銀行服務，以滿足今日客戶變化不斷的需求，而個人流動理財服務應用程式的使用量較去年同期上升超過60%。

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編輯：謝智聰