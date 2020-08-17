【Logitech x Crestron】辦公室自動化　視像會議提升畫質音效

▲ 電腦設備廠商Logitech宣布，與自動化及控制技術供應商Crestron合作，為商業空間提供一套整合所有通訊產品的協同方案。

疫下企業加快應用創新方案，以提高員工的工作效率。電腦設備廠商Logitech宣布，與自動化及控制技術供應商Crestron合作，為商業空間提供一套整合所有通訊產品的協同方案，實現一鍵式自動化監測及管理辦公場所，企業節省管理資源之餘，在畫質及音效上亦擁有更好的視像會議體驗。

Crestron將提供統一通訊解決方案及雲管理平台，而Logitech負責為中，小型和大型商務場所帶來音頻和視像功能。辦公場所智能控制方面，例如照明、佔用感測器、無線演示和信號源切換等，也會無縫整合使用。

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就不同規模的場所而言，Crestron Flex C系列將與Logitech視像鏡頭MeetUp 、Rally或Rally Plus結合使用，為小型、中型和大型會議室提供完整統一的通訊體驗。每個系統都與Microsoft TeamsRooms或Zoom Rooms兼容，選擇上更具彈性。

此外，所有通訊系統包括Crestron Room Scheduling客房預訂功能，Crestron XiO Cloud管理門戶，都能與Logitech的Sync API無縫結合，將Logitech和Crestron產品整合到統一雲端管理平台，支援團隊能輕鬆地在同一平台上，監測、管理與控制所有產品，簡化資源調配及管理複雜性。

責任編輯：姚慧儀