【中美角力】中美科技戰成緊箍咒？ 阿里成功染藍仍逆市跌

阿里巴巴 （09988） 獲納入恒指，並於下月生效，惟阿里今日股價逆市跌逾1%。主要是了中美科技戰的緊箍咒，美方表示有意進一步禁制更多中國科技企業，不排除包括中資料網龍頭阿里巴巴；新加坡國家投資公司淡馬錫（Temasek）亦率先減持一半阿里持股，都利淡阿里。

一如市場預期，阿里成功染藍，惟消息落實後，阿里今日股價逆市跌逾1%，落後於另外兩隻藍籌新貴小米 （01810） 及藥明生物 （02269） 。

淡馬錫上季率先減持一半阿里持股

美國總統特朗普上周六表示，正考慮進一步禁制更多中國科技企業，更不排除包括阿里巴巴，令阿里或成繼騰訊 （00700） 以後，最新捲入中美角力風眼的中資科企。更甚的是，根據美國證交會（SEC）最新披露顯示，淡馬錫上季將其所持的阿里巴巴ADS大幅減持一半至1,210萬股，套現26億美元。

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美方未對阿里有正式針對行動，惟中美科技戰硝煙四起，令中資科技股風險增，淡馬錫即率先減持阿里，正好成春江鴨指標。新加坡慣於游走於大國之間，對地緣政局變化敏感度高，淡馬錫減持印證阿里短綫利淡。

美方擬針對更多中資科企 點名阿里

由8月初以來中美科技戰愈演愈烈，由本來的芯片等硬件領域，美方開始針對中資軟件科企，展開新戰綫，美方以國家全安及用戶私隱為由封殺中資軟件，繼TikTok之後，連騰訊旗下的WeChat亦受限制。盡管美國的制裁對騰訊現時總體業績影響微，不過市場憂慮美方的制裁陸續有來，令騰訊及其他科技股於月初下挫，甚至有資金換馬至舊經濟股。

就連騰訊日前的業績會，管理層亦將重點放在為WeChat事件降溫解畫，可見科技戰升溫為市場焦點。

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繼騰訊之後，特朗普表明正研究針對個別資科技企業行動，並點名阿里。阿里與騰訊同為市值最大中概科網股，難脫美方針對困擾，令中美科技戰尤如緊箍咒制約阿里的表現。雖然阿里業務亦主要集中在內地，但一如騰訊的全球策略，阿里亦有意拓海外市場，美國的針對或限制阿里的外闖步伐。另外， 一旦美方對阿里有任何實際的行動，預期股價將率先受壓。

投資者須留意阿里有緊箍咒掌握於美方手，投資者未來一段時間跟炒阿里業績也好、ETF追入，以至未來有機納入港股通迎北水也好，仍認要持警剔，不宜過份樂觀。

責任編輯：錢家鋒

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