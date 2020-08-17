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【網民熱話】一房單位不足300呎　開放式廚房煮公仔麵會點？

環球政經 16:30 2020/08/17

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香港不少「無飯家庭」，近年不少新盤都採用開放式廚房的設計，原因很簡單就是可以慳位。有新業主最近在網上發帖，他表示自己剛上車數個月，是市區一房單位，面積不足300平方呎，有一個開放式廚房。他發現，鄰居平時會叫外賣為主，便發帖問一眾網民，如果在開放式廚房煮公仔麵，會否令到整間屋都有油煙，又問到是否煮沒有麻油的公仔麵會較好。

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帖文一出，有網民就指：「未聽過煮公仔麵會成屋油煙，乜要落油炸咩？」也又人質疑，發帖人是想自製公仔麵還是煮公仔麵。也有認真的網民表示，若開抽油煙機煮麵問題應該不大。有人則建議出帖者將就一下，煮烏冬便可。

有網民就好心提醒出帖者，如果每日要煮4人的晚飯，地板會容易「油淋淋」，要記得清潔乾淨。不過另有「心水清」網民表示：「你咁都要問，定想曬你上咗車？」

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責任編輯：楊子瑩

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