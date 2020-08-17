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【新冠疫苗】少數族裔缺席測試成障礙 英國促亞裔參加

環球社會熱點 16:41 2020/08/17

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【新冠疫苗】少數族裔缺席測試成障礙 英國促亞裔參加

新冠肺炎疫苗研發如火如荼，但不夠少數族裔參與測試，成為研發的障礙。英國疫苗工作小組宣布，已有超過11萬人報名參加測試，最早將於下月開始。惟英國國民保健署（NHS）對於首階段的測試只有3%亞裔參加，感到失望，呼籲居英亞洲人參加新冠疫苗測試。

英國疫苗小組主席賓厄姆（Kate Bingham）稱，要結束疫情只有一條路，就是保護具感染風險的人；如果想快速研發到疫苗，保護有需要的人，就需要更多不同背景的人參與測試。

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招募疫苗測試者的負責人薩拉拉亞（Dinesh Saralaya）表示，只有3%亞裔參加，比例低得「非常令人擔憂的」。同為呼吸內科顧問的薩拉拉亞指，研究員需做更多工作才能接觸到那些母語不是英文，或不會收看主流電視新聞的少數族裔。

薩拉拉亞續稱，甚為重要的是，必須消除亞洲社會反疫苗的觀念。他強調，疫苗的副作用「非常非常小」，疫苗測試絕對安全，因整個過程受到非常嚴密的監控。

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當局將以烏都語、孟加拉語和波蘭語，播放招募疫苗測試者的宣傳，並與該少數族裔社區的領袖合作招募測試者。

自7月20日以來，超過11萬人報名參加疫苗測試，94%是白人。10%參加者從事醫護、社會保健工作，3分1的人被被歸類為前線工作人員，工作時需與民眾面對面接觸。

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責任編輯：鄧燕君

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