  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滙豐推新介面流動理財應用程式　舉辦抽獎送200元Deliveroo現金券

即市財經 15:51 2020/08/17

分享：

滙豐用戶能夠在應用程式中透過手機的通訊錄，選擇收款人作第三方轉賬，或者以「轉數快」繳付其他銀行的信用卡賬單。

滙豐推出全新介面的香港滙豐流動理財應用程式，所有賬戶資料會集中顯示於同一版面，包括客戶的信用卡交易紀錄、保單和強積金表現詳情。滙豐用戶能夠在應用程式中透過手機的通訊錄，選擇收款人作第三方轉賬，或者以「轉數快」繳付其他銀行的信用卡賬單。

滙豐用戶亦可按個人喜好設定服務，包括查閱電子結單／電子通知書、推送通知、保安編碼和付款限額的設定。新介面在主頁添加了一個提示欄，提醒用戶關注重要服務資訊。同時，新介面下方設有快速鍵欄目，方便用戶直接選取常用的服務。

「Live while you bank」抽獎活動分三個階段

另外，滙豐為慶祝新介面更新，並舉辦「Live while you bank」抽獎活動。推廣期分三個階段，每一階段結束時，將隨機抽取10位得獎者，第一階段的得獎者可享一個月免費外賣美食（獎品為30張 Deliveroo電子現金券優惠碼，每張價值200元）；第二及第三階段的獎品詳情將於稍後公布。滙豐指，推廣期內，客戶只須在應用程式內執行一項指定的指令或交易，便可在相應的推廣期內自動參與抽獎。

第一階段推廣期 8月17日至9月30日
第二階段推廣期 10月1日至31日
第三階段推廣期 11月1日至30日

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示，新冠肺炎疫情之下，滙豐將繼續投資於數碼科技以提升服務，讓客戶享受金融科技發展帶來的裨益。

截至6月，香港滙豐流動理財應用程式的活躍用戶達134萬的歷史新高，按年增加55%。

相關文章：【電子錢包】滙豐PayMe擴大服務網絡 今起可於OK便利店付款

相關文章：滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍

個人銀行 Fintech 外賣 滙豐控股（00005） 轉數快 Deliveroo 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強積金 信用卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【港股市況】恒生指數升164點　中資金融股領升國壽升半成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升164點　中資金融股領升國壽升半成（不斷更新）
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【小米手機】小米雷軍直播帶貨首秀 2小時支付金額破億（第二版）
【小米手機】小米雷軍直播帶貨首秀 2小時支付金額破億（第二版）
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券