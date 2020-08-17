滙豐推新介面流動理財應用程式　舉辦抽獎送200元Deliveroo現金券

▲ 滙豐用戶能夠在應用程式中透過手機的通訊錄，選擇收款人作第三方轉賬，或者以「轉數快」繳付其他銀行的信用卡賬單。

滙豐推出全新介面的香港滙豐流動理財應用程式，所有賬戶資料會集中顯示於同一版面，包括客戶的信用卡交易紀錄、保單和強積金表現詳情。滙豐用戶能夠在應用程式中透過手機的通訊錄，選擇收款人作第三方轉賬，或者以「轉數快」繳付其他銀行的信用卡賬單。

滙豐用戶亦可按個人喜好設定服務，包括查閱電子結單／電子通知書、推送通知、保安編碼和付款限額的設定。新介面在主頁添加了一個提示欄，提醒用戶關注重要服務資訊。同時，新介面下方設有快速鍵欄目，方便用戶直接選取常用的服務。

「Live while you bank」抽獎活動分三個階段

另外，滙豐為慶祝新介面更新，並舉辦「Live while you bank」抽獎活動。推廣期分三個階段，每一階段結束時，將隨機抽取10位得獎者，第一階段的得獎者可享一個月免費外賣美食（獎品為30張 Deliveroo電子現金券優惠碼，每張價值200元）；第二及第三階段的獎品詳情將於稍後公布。滙豐指，推廣期內，客戶只須在應用程式內執行一項指定的指令或交易，便可在相應的推廣期內自動參與抽獎。

第一階段推廣期 8月17日至9月30日 第二階段推廣期 10月1日至31日 第三階段推廣期 11月1日至30日

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安 （Andrew Eldon）表示，新冠肺炎疫情之下，滙豐將繼續投資於數碼科技以提升服務，讓客戶享受金融科技發展帶來的裨益。

截至6月，香港滙豐流動理財應用程式的活躍用戶達134萬的歷史新高，按年增加55%。

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編輯：陳韻妍