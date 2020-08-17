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【騰訊旗下】WeChat Pay HK 次季交易量增雙位數　推消費抽獎或換2888元獎賞

即市財經 15:42 2020/08/17

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騰訊續在香港推廣電子錢包WeChat Pay HK，並指上季交易量按季增長雙位數百分比。

騰訊 （00700） 旗下WeChat（內地版為微信）早前被美國發出行政命令，限制與美國企業和個人交易，但無礙騰訊在港宣傳WeChat 支付功能。騰訊最新公布，WeChat Pay HK 第二季交易量按季增加雙位數百分比，並推出新消費獎賞，每日首筆消費10元可參與抽獎，最多換2,888元電子現金券禮包。

WeChat Pay HK指，抽獎活動「日日狂『賞』搖」由即日起至10月10日，用戶每日單次消費滿10元，可抽出價值0.5至88元的隨機金額電子現金券一張，或價值2,888元的電子現金券禮包。電子現金券有效期為獲贈當天起計7天。

另外，WeChat Pay HK也推出儲印花推廣，每日於指定商戶門店內以WeChat Pay HK消費滿10元，也可獲得特定電子印花。集齊3個電子印花可以兌換5元電子現金券，WeChat Pay HK也指出其他換領獎賞如騰訊旗下 JOOX 14天VIP及PUBG Mobile 免費道具兌換碼等獎賞。

最後，WeChat Pay HK指，由即日至9月30日，用戶用WeChat掃描宣傳物料上的「狂賞碼」或直接在WeChat打開活動頁面，即可領取一個「狂賞券」禮包，包括2元多用多賞券及5元多Friend多賞券各一張。2元「多用多賞券」可即取即用，而禮包中的5元電子現金券，用戶須分享給好友，好友領取後便能成功解鎖電子現金券，用戶即可得到5元，而用戶的好友接受分享後亦同時可獲得總值7元的「狂賞券」禮包，再分享予其他好友亦可解鎖屬於他的「狂賞券」禮包，如此類推。

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編輯：麥德銘 

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