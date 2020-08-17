【拼多多團購】Tesla願意向拼多多團購Model 3車主　提供起訴拼多多的法律援助（第二版）

▲ 湖北團購車主稱未接到Tesla通知，準備起訴。

Tesla特斯拉（美：TSLA）拒絕向拼多多團購車主交付Model 3事件繼續發酵。據內地媒體報道，Tesla表示，願意向拼多多團購的車主，提供起訴拼多多的法律援助，同時若有關消費者願意通過Tesla的官方渠道重新下單，Tesla將會對消費者因此產生的時間與精力損失提供相應的彌補。

據Tesla聲明指，支持因被團購活動誤導而無法交車的消費者向活動方（拼多多）維權，並將盡所能的為消費者提供所需的法律援助，「我們也非常希望並真誠的歡迎消費者能夠繼續選擇特斯拉，成為我們的車主。」

Tesla：直營模式是真正符合消費者最大利益

Tesla強調，Tesla一直堅持直營模式，因相信直營模式是真正符合消費者最大利益，在直營模式下無論走進Tesla哪一家門店得到的都是同樣的價格，一個首次購車的消費者也不會因為信息不對稱而被宰，不會因為銷售渠道複雜而買到來路不明的產品，更不需要為了拿到一個「最低價格」辛苦的去跨省提車。

不過，來自湖北的拼多多團購車主卻稱，仍準備起訴Tesla，因目前沒有接到Tesla任何通知。湖北團購車主回答內地媒體訪問指，「不要Tesla的補償，就要Tesla交付之前在（拼多多）官方網站下單的Tesla。」

對於Tesla的補償聲明，該名車主又指，「Tesla還沒有找我，我也不接受，我要起訴Tesla。Tesla聲明說我應該在官網下單，但我之前就是在（拼多多）官網下單，難道不是正規途徑嗎？」

（第二版加入Tesla聲明）

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編輯：陳華