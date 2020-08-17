【拼多多團購】湖北團購車主稱尚未接到Tesla通知 仍準備起訴

▲ 湖北團購車主稱未接到Tesla通知，準備起訴。

Tesla拒向拼多多團購車主交付Modle 3事件繼續發酵。據內地媒體報道，在Tesla表示願意向車主透過官方渠道購車提供一定的彌補和提供起訴拼多多的法律援助。來自湖北的拼多多團購車主卻稱，仍準備起訴 Tesla，因目前沒有接到Tesla任何通知。

湖北團購車主回答內地媒體訪問指，「不要 Tesla 的補償，就要Tesla交付之前在官方網站下單的Tesla。」

至於Tesla的補償聲明，該名車主又指，「Tesla還沒有找我，我也不接受，我要起訴Tesla。Tesla聲明說我應該在官網下單，但我之前就是在官網下單，難道不是正規途徑嗎？」

相關文章：

【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https://bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華