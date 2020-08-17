【疫市筍盤】嘉湖山莊劈價　兩房重現四球盤

疫情持續肆虐，各區也錄劈價成交，就連藍籌屋苑也失守，特別是新界西區，如天水圍嘉湖山莊、東涌映灣園，吸引不少上車客趁機「搵平貨」。據中原地產統計，過去周末，十大屋苑共錄20宗成交，有四分一來自嘉湖山莊。

翻查各大代理網，嘉湖山莊兩房入門價低於「五球」，換言之，首期不用50萬元。區內代理坦言：「疫情持續肆虐，加上政府收緊限聚令，客人很難睇樓，更影響交投氣氛，個別業主開始看淡後市，決定面對現實，減價賣樓，且願意議價，幅度普遍有1%至3%。」

值得留意的是，嘉湖山莊樓價持續受壓，就連防守力較強的特色單位，呎價也失守一萬元關口。市場消息指，嘉湖山莊7期9座頂層複式戶，實用面積1,243平方呎，早前以1,150萬元易手，實用呎價僅9,252元。

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