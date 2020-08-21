【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】尋找屬於你的味道　怎樣選擇最合適的芝士?

很多人跑來問我：「到底最好的芝士是什麼？」這個問題我沒有辦法正確地回答。要知道不同時候、不同場合就有不同的最佳選擇，沒有辦法「一款芝士走天下」。在選擇芝士的時候，要先了解我們選的是怎樣的芝士。個人認為天然、手工、農場製作是最基本。當用同類的芝士比較，農場製作比工廠製更香更美味。所以問題應該改為「怎樣選 最合適 芝士？」。

法國有約1600款芝士，你吃過多少款？

芝士對大家來說一點都不陌生，款式成千上萬種，漢堡包、批薩、意粉等都會用上各式各樣的芝士，但當要你站在一堆芝士前去選擇一款自己愛吃的芝士，可能你會有點迷惘。要開始品嚐芝士的第一步，是要懂得選擇天然芝士。天然的芝士只會有四種成分 – 奶、凝乳酶、發酵劑和鹽，部分會加入天然色素或某種黴菌。另外大部分工廠生產芝士並非鮮奶製作，而且加入多種化學物質。下次逛超市時你不妨看看產品背面的成分標籤。如果要避免再放這些化學品入口，就記得慎選芝士。

芝士有大有小，每款各有特色

而要找到合適的芝士，最好的方法就是不停嘗試不同的芝士（當然不健康的加工芝士不計算在內），沒有人可以替代你的舌頭，你試越多款式，你就越認識自己喜歡的口味，去尋找去嘗試不同味道和口感都是一種樂趣。正如上一篇文章介紹過，芝士可以概括分為五大類，初入門人士我都建議先嘗試淡味的芝士，例如：莫薩里拉芝士(Mozzarella)、布里白黴芝士 (Brie)、淡味豪達芝士 (Mild Gouda) 等，這些相對容易入口，免得第一步就被某些藍黴的味道或強烈氣味嚇到。除了根據自己口味外，亦要根據不同場合去選擇合適的芝士，特別是利用芝士配搭酒及其他食物的時候，例如熟成時間長的芝士一般配搭濃郁的酒，而同一地區生產的酒和芝士亦有更高契合度。

由多款芝士組合而成的芝士拼盤可以帶來豐富味道和口感的體驗

另一個非常重要的知識是有關乳糖不耐症，乳糖不耐症是由於人體腸道內缺乏乳糖酶，身體無法完全消化乳糖，因此在食用乳製品後會有腹瀉和脹氣的情況。百分之七十五以上的亞洲人都有這個問題，但並不代表你與芝士無緣。你可以固定食用少量全脂乳製品，又或者可以選擇綿羊奶和山羊奶芝士。如果你無法忍受羊奶的羶味，你仍然可以選擇熟成一年以上的半硬質和硬質芝士，例如：千日豪達芝士 (Aged Gouda)、巴馬臣芝士 (Parmigiano-Reggiano)、車打芝士 (Aged Cheddar) 等，因為這些芝士內的酵母有足夠時間分解大部分乳糖。

荷蘭芝士市場上有許多來自其他歐洲國家的芝士

總括而言，選擇芝士是在乎個人口味，最重要是天然健康。如果再問我到底最好的芝士是什麼，我會回答：最好的芝士絕對是你正在享用的芝士，正所謂「活在當下」。希望大家都會多嘗試不同的芝士，總會找到屬於你的味道。



作者_Joey Hau侯浩言簡介： 荷蘭華僑，回流香港8年。嚮往荷蘭寫意生活之餘，更熱愛香港這個家的親切。近年全心投入芝士行列，並考獲歐洲認證芝士大師級證書資格，想將各款芝士的味道、歷史、禮儀、食物配搭和健康知識等等分享給大家，同遊芝味之旅。

更多Cheese is a Lifestyle @ Joey Hau侯浩言的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！