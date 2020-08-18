【輪•流轉@iM網欄】成交額高就理想? 揀選心水窩輪六部曲



不少時候，投資者對指數或個股有看法，但未必來得及研究條款，或許就只會跟風買入成交量最大的窩輪，以為受市場追捧的窩輪就是最理想、最合適，甚至誤會了大成交等如高流通量，買入後也會較易平倉。不過，事實卻非如此，投資者真正需要留意的是發行商的掛盤數量和買賣差價，只要發行商願意積極報價，以及提供足夠流通量，即使該證的成交額不大，甚或未有成交，亦都可以安心買賣。

值得留意的是，個別窩輪的成交額非常高，有機會反映發行商的營運成本增加，以維持高流通量，高成本最終有機會轉嫁予投資者，並反映在窩輪價格上。

至於如何比較及挑選合適的窩輪，則可以參考以下六個準則：

一、對相關資產的看法：先預測相關資產的走勢，看好考慮認購證，看淡則留意認沽證。

二、行使價範圍：窩輪的行使價直接影響其槓桿效應。一般來說，愈價內的窩輪，槓桿愈低，反之亦然。不過，極度價內或價外的窩輪對相關資產價格升跌的敏感度會下降。投資者較傾向選擇輕微價外5%至15%的窩輪。

三、到期日：受時間值損耗影響，窩輪價格會隨時間過去而下跌。愈快到期的窩輪，時間值的下降速度愈快。市場普遍以3至6個月到期的窩輪為挑選準則。投資者宜避免選擇1個月內到期的證，因為若然窩輪於到期時為價外，投資者將會失去所有本金。

四、實際槓桿水平：投資窩輪是希望以小博大，透過槓桿放大潛在回報。通常較短期、較價外的窩輪，實際槓桿較高；相反，較長年期、較貼價甚或價內的窩輪，實際槓桿相對低。槓桿有如雙面刃，實際槓桿愈高，價格升跌之風險亦愈大。投資者應衡量及按照個人風險承受能力作出選擇；較進取者，可考慮較高實際槓桿的窩輪；相反較保守者，則傾向選較低實際槓桿證。投資者可酌量調整行使價和到期日的選擇，揀選適合自己之實際槓桿水平。

五、引伸波幅：前幾回已經提及，引伸波幅是認股證的預期波幅，引伸波幅愈高，窩輪的價值也愈高。要留意如果一隻窩輪的引伸波幅經常大上大落，投資者的持證回報亦會跟隨變得波動。除了橫向比較同一相關資產、相近行使價及到期日的窩輪之引伸波幅高低之外，亦需要參考過去數據留意引伸波幅的穩定性。

六、街貨量及流通量：街貨量偏高，意味供求因素將較易影響輪價，亦即輪價較受市場情緒影響。另外，發行人是否積極擺盤，掛出合理的買賣差價，都是值得考慮的因素。

投資者可以到「瑞通認股證牛熊證」網頁vontobelwarrants.com，指向上列的「認股證」，第一個選項就是「認股證搜尋」，然後按上述步驟，再選擇不同的條款範圍，篩選出最合適的窩輪進行部署。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。



作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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