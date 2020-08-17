中國擬推數字貨幣發展　將於28地作試點

中國商務部於上周五（14日）宣布，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件等地區開展數字人民幣試點。是次計劃將由人民銀行製訂政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。

中國商務部於官網上發布的「商務部關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知」提及，全面深化試點地區為北京、天津、上海、重慶（涪陵區等 21 個市轄區）、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、烏魯木齊、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陝西西咸新區等 28 個省市。

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雖然商務部發表包括數字貨幣發展在內的服務貿易措施，但就未有詳細提到正式數字貨幣實質落實應用日期，只顯示試點期限為3年。

有內媒報道，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行及中國建設銀行等四大國有銀行已進入內測階段。部分銀行內部員工用於轉賬、繳費等方面。有銀行業內人士表示，數字貨幣內測主要在深圳等部分地區進行。

《華盛頓日報》報道，於今年早些時候，中央銀行為準備2022年的北京冬奧，已在深圳、蘇州、成都和北京等地啟動數字貨幣的試點工作。

有分析指，數字貨幣（digital currency）與電子支付（electronic payment）當中最明顯的差別是，前者手機不需網絡，只要有電，便可完成提取現金、支付等過程。

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責任編輯：黎淑雯