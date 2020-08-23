【好相‧快人一拍@iM網欄】女友秒變九頭身　「短變長」攝影技巧

如何成為「攝得」男友？上文提要同大家分享左如何利用「避重就輕」攝影心法去搵攝影角度，去加強女友既優點及分散/轉移/避影女友既缺點，希望大家都能有所得著！



攝影心法 II - 手腳「短變長」



今次就教大家第二個攝影心法 II - 如何將手腳「短變長」?相信冇人唔認同女友一定喜歡張相入面既自己係手長腳長的。所以我地做男友老公就一需要知道有咩方法係令將手腳拉長! 其實有一個竅門係利用擺姿（Pose） 即時將手腳拉長! 其實拍攝中好多都係利用視覺既關係去改變物件既大小、比例及長短。



例如最簡單於吧櫈為女友拍攝時 ，如果她坐在櫈時就切忌屈膝拍攝，因為會令到雙腿縮短（圖一）；反之提示她盡量將腳伸直加上交差疊，視覺上會令到雙腿更修長及更瘦! 留意拍攝全身相時盡把 model 放在中間，手機放在腰間既高度去拍攝（切勿高抄！因為會頭大身短腳短！） ，而雙腿則放在斜角位置。呢種影法會用盡廣角鏡頭的變型優勢拉長雙腿！（圖二）

▲ 圖一

▲ 圖二



另外要將手臂拉長，重點就是安排女友記緊盡量將雙臂放鬆左右打開依靠在檯面/欄杆等等，切忌將前臂向著鏡頭，因為從角度上前者會令手臂最長的展現在鏡頭前（圖三三），而後者視覺上會縮短了前臂 （圖四）。



▲ 圖三

▲ 圖四



總括而言，記緊以下心法：手擺兩旁、腳直交差要側擺；以及了解近者大遠者小等的透視的視覺關係再加以練習，就每一位女友都變九頭身美女!

作者_Siu Ming簡介： SiuMing.Photo 創辦人兼首席攝影師，以一級榮譽畢業於香港理大設計系及於設計範疇工作超過十年的光景, 於 2006 年創辦了 SiuMing.Photo 全身投入婚禮婚紗攝影，曾為多位名人其中包括香港藝員宋熙年、陳智燊擔任婚紗攝影師。他現時為多個國際性婚禮攝影師協會會員，包括亞洲婚禮攝影師協會（精英會員) 、20位候選年度攝影師等，曾獲取多個國際性婚攝獎項。

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