  • 29°C
香港時間 : 2020817日 (一) 15:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒指季檢】大摩：信置被剔除藍籌地位打擊最大　料未來60日股價下跌

即市財經 15:26 2020/08/17

分享：

摩根士丹利指，信置被剔除藍籌地位，預期約有6400萬元資金淨流出，相當於信置約14天的成交額。

恒指公司上周五公布恒指季度調整，納入阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，並剔除信和置業 （00083） 、中國旺旺 （00151） 及中國神華 （01088） 。摩根士丹利認為，被剔除的三大藍籌中，信置的打擊最大，預期信置未來60日股價將有八成機會下跌。

大摩指，雖然信置股價較資產淨值折讓六成，淨現金水平約370億元，相當於市值56%，但信置被剔除藍籌地位，預期約有6400萬元資金淨流出，相當於信置約14天的成交額。大摩維持信置評級「與市場同步」，目標價11元。

相關文章：【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里雲計算能力力壓亞馬遜　全球第一

相關文章：【阿里巴巴股價】美國制裁憂慮、淡馬錫減持　染藍新貴阿里巴巴股價逆市跌

相關文章：【恒指季檢】中金：納入新經濟股長遠添港股吸引力 料96億被動資金流入阿里

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍

香港股票 小米集團－W（01810） 信和置業（00083） 藥明生物（02269） 中國旺旺（00151） 阿里巴巴－SW（09988） 中國神華（01088） 恒生指數 目標價 阿里巴巴

上一篇文章

【拼多多團購】湖北團購車主稱尚未接到Tesla通知 仍準備起訴

下一篇文章

【財經趣聞】韓國大媽也愛中資股？　7月韓國A股ETF買入額按月急增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股
【恒指季檢分析】美團僅得安慰獎　或無緣恒指成份股
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布　許樹昌：宜限枱人數限時
【晚市禁堂食放寬】消息：晚市禁堂食放寬至8至9時　最快今日公布　許樹昌：宜限枱人數限時
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西