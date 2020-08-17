【恒指季檢】大摩：信置被剔除藍籌地位打擊最大　料未來60日股價下跌

▲ 摩根士丹利指，信置被剔除藍籌地位，預期約有6400萬元資金淨流出，相當於信置約14天的成交額。

恒指公司上周五公布恒指季度調整，納入阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，並剔除信和置業 （00083） 、中國旺旺 （00151） 及中國神華 （01088） 。摩根士丹利認為，被剔除的三大藍籌中，信置的打擊最大，預期信置未來60日股價將有八成機會下跌。

大摩指，雖然信置股價較資產淨值折讓六成，淨現金水平約370億元，相當於市值56%，但信置被剔除藍籌地位，預期約有6400萬元資金淨流出，相當於信置約14天的成交額。大摩維持信置評級「與市場同步」，目標價11元。

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編輯：陳韻妍