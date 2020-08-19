【品水師教飲水@iM網欄】生命之源的源頭  地球的第一滴水從哪裡來？





水佔地球面積約四分之三，是萬物賴以為生的生命之源。地球的第一滴水是從何以來、如何形成，彷彿一直是一個謎團。就此問題，科學家們也眾說紛紜，有的說是地球固有的、有的說是從太空外來的。看看一些較主流的推斷和見解。



有科學家認為水是地球固有的。水存在於地殼深處，經由地殼活動及火山爆發釋放到地球表面。因此，火山爆發時會釋發出大量的水蒸氣，正正是火山活動及岩漿高温蒸發了的水。另外，有些相信宇宙大爆炸論 (The Big Bang theory) 的科學家認為，大爆炸釋放大量的物質元素，當中包括氫和氧，氫和氧結合形成了水，這便是地球的水的由來。





但比較多科學家接納的說法是，地球的水是來自外太空的隕石。有一種隕石由冰構成及覆蓋，名叫碳質球粒隕石(carbonaceous chondrites)，隕石的冰便是水的由來。在大約四十億年前，大量的流星雨隕石撞擊月球和地球，據說月球凹凸不平的表面就是由此造成。而撞擊地球的隕石數量，更是月球的500倍之多，因此所含的水份數量非常大。由於月球表面的温度很高，高達攝氏120° C ，水都蒸發了，而地球的温度正好是液態水能存在的温度。隕石的冰融化後覆蓋地球表面，美麗的藍色星球就是由此而來。地球的水與碳質球粒隕石的水特質非常相似，這亦是較多科學家接納這說法的原因之一。



無論如何，這些都是科學家的「推斷」，可能其中一個是對的，亦可能全部都是對或者錯的，真相如何已不得而知，畢竟地球和水的存在，已經有40億年歷史了。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

更多品水師教飲水@李冠威的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！