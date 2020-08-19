【源‧來自有機@iM網欄】「無矽」即是天然、好品質？ 從洗頭水開始了解化學成份(一)

隔周三「源 ‧ 來自有機」



上一篇同大家講解了「天然」、「有機」的分別，接着會同大家分享洗頭、護髮產品的成份。頭髮又叫三千煩惱絲，是真的！很多朋友都面對不少頭髮煩惱，例如：易斷、脫髮、乾旱、開叉、暗啞、冇彈性、毛躁、太幼等，這些問題除了自身的原因外，很多時都跟所使用的產品有關。



坊間的洗頭水，基本上都是以人造化學成份為主，包括刺激性強的清潔劑、起泡劑、防腐劑、人造色素、人造香料、和對頭髮和頭皮具有刺激性的穩定劑等化學成份製成。這些成份會去除頭髮和頭皮的天然水份和油份，同時刺激頭皮，導致頭髮和頭皮乾燥、脆弱，令頭皮因乾燥而造成痕癢、產生頭皮屑，影響頭皮、毛囊健康，因而傷害頭髮生長及健康。



大家不妨拿出平時常用的洗頭水，看看它們的成份表，了解當中使用了甚麼成份。可能你會發現，部份產品並沒有列出成份，又或者只列出部份成份，也有些不是以中、英文記載（例如韓文、日文），大家未必看得明白！



產品的成份表是按每樣成份的比例排列，越前代表比例越高。絕大部份洗頭水的第一個成份，即含量最多的是水份（Aqua或Water）。





近年好流行「無矽」(Silicone Free) 洗頭水、護髮素，大受消費者追捧。你知道甚麼是「無矽」嗎？如果你以為「無矽」即是天然、即是好品質，那麼你真的誤會了！



護膚品、護髮用品中的「矽」其實是「矽靈」又稱「矽油」，被廣泛應用在護膚品、化妝品、頭髮護理產品甚至家居及工業用途。那麼「矽靈」對我們的頭髮、皮膚有甚麼好處，為甚麼生產商要把「矽靈」加入產品內？



為甚麼生產商要把「矽靈」加入產品內？



大部份的生產商都明白一般消費者的心態，產品功效最好立竿見影，效果越快見到即代表產品有效，一傳十、十傳百，便可以大賣。用洗頭水、護髮素做例子，相信問十個顧客九個半都會說，希望產品用完之後頭髮會容易梳理、滋潤有光澤、令飛散頭髮貼服。這種「容易梳理、滋潤、光澤、貼服」的感覺正正是「矽靈」的強項。



「矽靈」會把每條髮絲包圍，帶給你好像絲般柔滑的「感覺」，要強調這個感覺，因為它其實是假象，你的頭髮本身並沒有真正變得柔順，它只是一個掩眼法。更大問題是，「矽靈」可以殘留在頭髮和皮膚上，不容易被清洗，因而造成堵塞，阻礙養份吸收，長期的話，會令頭髮暗啞，缺乏生氣，亦會令頭髮越來越重、越來越墜。



在皮膚方面，「矽靈」在護膚品、化妝品中負責帶給用家（看似）皮膚光滑的效果，實情它會令毛孔堵塞，除了影響養份和水份吸收，更會窒礙新陳代謝，延長死皮「壽命」（減少脫落），因而導致皮膚暗啞，「矽靈」亦可以造成暗瘡黑頭問題；使用在頭髮護理產品上，它會影響頭皮、毛囊健康，從而影響頭髮生長和健康。



要知道產品中是否含有「矽靈」，最好的方法就是看成份表。「矽靈」Silicone 是一個統稱，它實際上以很多不同形式出現在產品內，以下列出的是主要含這些字尾的名稱：

1) Cone Dimethicone Methicone Trimethicone Cyclomethicone Amodimethicone Trimethylsilylamodimethicone 2) Siloxane Cyclopentasiloxane Polydimethylsiloxane 3) Conol Dimethiconol 4) Polymers C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer VP / VA Copolymer Polybutene Polyisobutene

要知道「無矽」只是產品中的「矽靈」被除去，但其他有害的人造化學成份，包括石油副產品、防腐劑、人造色素、人造香料等仍然有可能存在，仍然會對使用者甚至地球造成傷害。換言之，「無矽」產品不等於更天然、更優質，不要再給生產商誤導了。

要完全避免使用含矽靈和其他有害化學成份的產品，選擇有機認證的產品是一個最方便消費者、又可以讓大家安心的方法。

我經常鼓勵大家要做個精明消費者，不妨多了解產品成份，不要盡信品牌的宣傳推廣，不要單純認為大品牌就一定好！還有很多產品中的常見化學成份，我會往後同大家分享更多。

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