  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 11:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【源‧來自有機@iM網欄】「無矽」即是天然、好品質？ 從洗頭水開始了解化學成份(一)

名人薈萃 11:01 2020/08/19

分享：

隔周三「源 ‧ 來自有機」
 
上一篇同大家講解了「天然」、「有機」的分別，接着會同大家分享洗頭、護髮產品的成份。頭髮又叫三千煩惱絲，是真的！很多朋友都面對不少頭髮煩惱，例如：易斷、脫髮、乾旱、開叉、暗啞、冇彈性、毛躁、太幼等，這些問題除了自身的原因外，很多時都跟所使用的產品有關。
 
坊間的洗頭水，基本上都是以人造化學成份為主，包括刺激性強的清潔劑、起泡劑、防腐劑、人造色素、人造香料、和對頭髮和頭皮具有刺激性的穩定劑等化學成份製成。這些成份會去除頭髮和頭皮的天然水份和油份，同時刺激頭皮，導致頭髮和頭皮乾燥、脆弱，令頭皮因乾燥而造成痕癢、產生頭皮屑，影響頭皮、毛囊健康，因而傷害頭髮生長及健康。
 
大家不妨拿出平時常用的洗頭水，看看它們的成份表，了解當中使用了甚麼成份。可能你會發現，部份產品並沒有列出成份，又或者只列出部份成份，也有些不是以中、英文記載（例如韓文、日文），大家未必看得明白！
 
產品的成份表是按每樣成份的比例排列，越前代表比例越高。絕大部份洗頭水的第一個成份，即含量最多的是水份（Aqua或Water）。


 
近年好流行「無矽」(Silicone Free) 洗頭水、護髮素，大受消費者追捧。你知道甚麼是「無矽」嗎？如果你以為「無矽」即是天然、即是好品質，那麼你真的誤會了！
 
護膚品、護髮用品中的「矽」其實是「矽靈」又稱「矽油」，被廣泛應用在護膚品、化妝品、頭髮護理產品甚至家居及工業用途。那麼「矽靈」對我們的頭髮、皮膚有甚麼好處，為甚麼生產商要把「矽靈」加入產品內？
 
為甚麼生產商要把「矽靈」加入產品內？
 
大部份的生產商都明白一般消費者的心態，產品功效最好立竿見影，效果越快見到即代表產品有效，一傳十、十傳百，便可以大賣。用洗頭水、護髮素做例子，相信問十個顧客九個半都會說，希望產品用完之後頭髮會容易梳理、滋潤有光澤、令飛散頭髮貼服。這種「容易梳理、滋潤、光澤、貼服」的感覺正正是「矽靈」的強項。
 
「矽靈」會把每條髮絲包圍，帶給你好像絲般柔滑的「感覺」，要強調這個感覺，因為它其實是假象，你的頭髮本身並沒有真正變得柔順，它只是一個掩眼法。更大問題是，「矽靈」可以殘留在頭髮和皮膚上，不容易被清洗，因而造成堵塞，阻礙養份吸收，長期的話，會令頭髮暗啞，缺乏生氣，亦會令頭髮越來越重、越來越墜。
 
在皮膚方面，「矽靈」在護膚品、化妝品中負責帶給用家（看似）皮膚光滑的效果，實情它會令毛孔堵塞，除了影響養份和水份吸收，更會窒礙新陳代謝，延長死皮「壽命」（減少脫落），因而導致皮膚暗啞，「矽靈」亦可以造成暗瘡黑頭問題；使用在頭髮護理產品上，它會影響頭皮、毛囊健康，從而影響頭髮生長和健康。
 
要知道產品中是否含有「矽靈」，最好的方法就是看成份表。「矽靈」Silicone 是一個統稱，它實際上以很多不同形式出現在產品內，以下列出的是主要含這些字尾的名稱：

1) Cone

Dimethicone

Methicone

Trimethicone

Cyclomethicone

Amodimethicone

Trimethylsilylamodimethicone

 

2) Siloxane

Cyclopentasiloxane

Polydimethylsiloxane

 

3) Conol

Dimethiconol

 

4) Polymers

C10-30 Alkyl acrylate crosspolymer

VP / VA Copolymer

Polybutene

Polyisobutene

要知道「無矽」只是產品中的「矽靈」被除去，但其他有害的人造化學成份，包括石油副產品、防腐劑、人造色素、人造香料等仍然有可能存在，仍然會對使用者甚至地球造成傷害。換言之，「無矽」產品不等於更天然、更優質，不要再給生產商誤導了。

要完全避免使用含矽靈和其他有害化學成份的產品，選擇有機認證的產品是一個最方便消費者、又可以讓大家安心的方法。

我經常鼓勵大家要做個精明消費者，不妨多了解產品成份，不要盡信品牌的宣傳推廣，不要單純認為大品牌就一定好！還有很多產品中的常見化學成份，我會往後同大家分享更多。

作者_Dorothy簡介：

從一知半解的用家到創辦【盛酷生活】有機專門店 www.Estival.Life

從單純地相信品牌，到決意學識甚麼是真正天然有機！到意大利學做「橄欖油品油師」、去希臘了解有機香草和橄欖油，希望和更多人分享，一起做個精明消費者。

更多源‧來自有機@Dorothy的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 源‧來自有機

上一篇文章

【最新颱風消息】改掛3號風球 港交所午巿開1:30 銀行2小時內恢復服務 附主要交通安排

下一篇文章

【中概股】警告面臨退市風險　美國務院促大學基金拋售中概股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨