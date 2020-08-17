【流動理財】滙豐銀行App活躍用戶達134萬　抽獎送Deliveroo優惠券200元

新冠肺炎疫情持續，人人足不出戶，愈來愈多港人使用數碼銀行服務。滙豐今日表示，新冠肺炎疫情帶動使用流動理財的人數，截至今年6月，香港滙豐流動理財應用程式的活躍用戶達到134萬的歷史新高，按年增加55%。

該行宣布，推出全新介面的流動理財應用程式，讓客戶更輕鬆便捷地使用所需銀行服務。為慶祝推出新介面（iOS及 aOS作業系統將分階段更新）和答謝客戶的支持，滙豐將舉辦「Live while you bank」抽獎活動。

抽獎活動分三個階段，每一階段結束時，將隨機抽取10位得獎者。第一階段的得獎者可享一個月免費外賣美食（獎品為30張 Deliveroo電子現金券優惠碼，每張價值200元）；第二及第三階段的獎品詳情將於稍後公布。

第一階段推廣期 8月17日至9月30日 第二階段推廣期 10月1日至31日 第三階段推廣期 11月1日至30日

推廣期內，客戶在應用程式內執行一項指定的指令或交易，可在相應推廣期內自動參與抽獎。符合以下條件可獲額外抽獎機會。

條件 抽奬次數的倍數 香港滙豐App新登記用戶 10倍 在App內「付款及轉帳」的欄目下執行操作 5倍 於星期六、日及公眾假期執行指定的指令/交易 2倍

例如新應用程式登記用戶，在星期日透過應用程式轉帳，可獲10X5X2=100次免登記抽獎機會。

抽獎詳情及細則可留意滙豐網站

▲ 香港滙豐流動應用程式推出新介面。

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責任編輯：葉卓偉