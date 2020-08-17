  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 17:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【私隱保障】Facebook推私隱設定檢查　提升帳戶安全

科技 16:30 2020/08/17

分享：

即日起，香港的Facebook用戶將會在動態消息的頂部，看到私隱設定檢查的限時推廣。

Facebook今日宣布，推出私隱設定檢查限時推廣，讓香港用戶同時檢查、控制和保護私隱設定。

即日起，香港的Facebook用戶將會在動態消息的頂部，看到私隱設定檢查的限時推廣。該私隱設定檢查將以4個不同主題，讓用戶了解Facebook上的私隱設定、幫助他們加強Facebook帳戶的安全性，並控制誰能看到用戶所分享的內容和第三方如何使用他們的信息。

【IG新功能】Instagram用戶　即將可向Facebook朋友發訊息

傳印度擬設新法規 要求Facebook、Google共享用戶數據

該4個主題分別是：

1.誰能看到你的帖子：幫助用戶查看誰能瀏覽他們的電話號碼、電郵及帖文等個人檔案資料；
2.如何保障帳戶安全：透過設定安全度更高的密碼和開啟登入警告，幫助用戶加強他們帳戶的安全性；
3.別人如何在Facebook上找到你：讓用戶查看別人可以在Facebook上尋找他們的方法，並管控誰可以傳送交友邀請給他們；
4.在Facebook上的數據設定：讓用戶查看他們使用Facebook帳號登入的應用程式上所分享的資訊，同時亦可以移除他們不再使用的應用程式。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【美國大選】Facebook啟動投票信息中心　助美國民眾查找投票資訊
2020/08/13
【美國大選】Facebook啟動投票信息中心　助美國民眾查找投票資訊
Facebook刪假帳號　涉與美國政治話題有關
2020/08/10
Facebook刪假帳號　涉與美國政治話題有關
【iOS壟斷】Facebook Gaming iOS上架受限制　僅提供直播功能
2020/08/10
【iOS壟斷】Facebook Gaming iOS上架受限制　僅提供直播功能
【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁
2020/08/07
【環球首富】Facebook CEO朱克伯格　晉身全球3大富翁
手機Apps Apps商店 Facebook

下一篇文章

【蘋果自駕車】Apple Car專利曝光　智能車門＋防暈AR系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識
【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識
華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新
華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新
蘋果釋出iOS13.6.1正式版　修復綠屏幕漏洞
蘋果釋出iOS13.6.1正式版　修復綠屏幕漏洞
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【不敵疫情】Firefox開發商Mozilla裁員　關閉台灣業務
【不敵疫情】Firefox開發商Mozilla裁員　關閉台灣業務
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天