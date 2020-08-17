【私隱保障】Facebook推私隱設定檢查　提升帳戶安全

▲ 即日起，香港的Facebook用戶將會在動態消息的頂部，看到私隱設定檢查的限時推廣。

Facebook今日宣布，推出私隱設定檢查限時推廣，讓香港用戶同時檢查、控制和保護私隱設定。

即日起，香港的Facebook用戶將會在動態消息的頂部，看到私隱設定檢查的限時推廣。該私隱設定檢查將以4個不同主題，讓用戶了解Facebook上的私隱設定、幫助他們加強Facebook帳戶的安全性，並控制誰能看到用戶所分享的內容和第三方如何使用他們的信息。

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該4個主題分別是：

1.誰能看到你的帖子：幫助用戶查看誰能瀏覽他們的電話號碼、電郵及帖文等個人檔案資料；

2.如何保障帳戶安全：透過設定安全度更高的密碼和開啟登入警告，幫助用戶加強他們帳戶的安全性；

3.別人如何在Facebook上找到你：讓用戶查看別人可以在Facebook上尋找他們的方法，並管控誰可以傳送交友邀請給他們；

4.在Facebook上的數據設定：讓用戶查看他們使用Facebook帳號登入的應用程式上所分享的資訊，同時亦可以移除他們不再使用的應用程式。

責任編輯：姚慧儀