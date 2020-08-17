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【財經趣聞】韓國大媽也愛中資股？　7月韓國A股ETF買入額按月急增

即市財經 15:26 2020/08/17

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A股自3月低位反彈，流入Ａ股的流入也因此大增。根據韓國證券託管局（KSD）的數據，韓國投資者於7月淨買入A股基金達到2.03億美元，較6月8,830萬美元急增近1.3倍。

韓國傳媒報道，有當地的外資基金籌備在韓國發行A股基金。實際上，A股零售基金相當受歡迎，於韓國銷售額經常排在前三位。在335間擁有內地QFII額度的外資機構中，有19間為韓國機構，其中兩間列入額度首20名以內。若根據A股外資分布，美國為最大資金來源，其次為香港及英國，而在亞洲國家中，韓國則僅次於新加坡。

韓國資金流入Ａ股大增，這或由於中國及韓國的關係密切，中國連續十年是韓國最大貿易順差來源，同時為韓國最大貿易夥伴。韓國金融業開放、科技產業升級等，都走在中國前面，韓國投資者可以用本國的投資經驗，借鑑到A股市場上。當然，A股於7月特別是月初火熱的表現，都吸引著韓國投資者的眼球。

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編輯：謝克迪

A股 大媽 中國 南韓 經濟 ETF

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