KFC與PHD強勢登陸Uber Eats 買滿100元即減20元

最近因為新冠肺炎疫情關係，很多人都足不出戶，令外賣平台生意大增。Uber Eats最近宣布，KFC和PHD雙雙強勢登陸Uber Eats，且推出限時優惠，每次落單滿100元即減20元；新用戶輸入優惠碼首單享5折優惠，另有多個套餐優惠，炸雞薄餅隨心選。

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限時優惠細節：

1.Uber Eats現有用戶由即日起至9月16日，於KFC或PHD落單滿100元即享20元折扣優惠；

2.Uber Eats新用戶由即日起至9月30日，輸入優惠碼「KFCNEW50UE」叫KFC，首張訂單即享5折優惠（最多可獲100元減免；不設最低消費）；

3.Uber Eats新用戶由即日起至9月30日，輸入優惠碼「PHDNEW50UE」叫PHD，首張訂單即享5折優惠（最多可獲元100元減免；不設最低消費）。

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相關優惠由即日至9月16日，優惠已經預先存入Uber Eats帳戶，只要餐點落單滿100元（其他費用不計算在內），優惠就會自動生效。優惠只適用於KFC及PHD於 Uber Eats的訂單。不能與其他優惠碼同時使用。優惠受有關條款及細則約束。

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