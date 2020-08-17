【藍籌業績】 吉利汽車上半年少賺43% 15元關口不容有失

藍籌股吉利汽車（00175）公布，截至今年6月中期純利為23億人民幣（下同），較去年同期減少43%，收益368.2億元，按年跌23%。毛利為63億元，按年跌25.6%。總銷量為53萬輛，按年減少近兩成。每股盈利為24.73分，不派中期息。由於吉利同時下調全年銷售目標，該股績後即遇沽壓，全日該股收報15.64元跌6.3%。

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吉利表示，受疫情影響，打擊第一季的中國汽車需求。第二季起銷量開始復甦，7月總銷量達10.52萬輛，按年升15%，按月則跌4%，復甦速度未及預期。另外，短期內全球環境仍存在不確定性，所以決定將全年銷售目標下降6%至132萬輛。集團表示，於數年內出口銷量將成為集團發展的主要動力，於下半年，將繼續擴大其出口銷售至東南亞及西歐的市場。

吉利又表示未來將繼續引入更具競爭力的新能源和電氣化的汽車產品，以持續提高新能源和電氣化汽車的銷售佔比。未來數年將繼續投放資源於開發新產品，為集團提供長遠增長動力。

業績因素使吉利走勢轉弱，7月中底部暨7月初上升裂口頂約15港元，實在不容有失。萬一失守，或有機會下試約13港元水平。因此有意吸納吉利上車者，宜待該股短期內守穩15港元時才再作吸納考慮。

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