【全球經濟】英美日GDP大跌、中國獨亮麗？ 一文看清各地次季GDP表現（附表）
即市財經 16:12 2020/08/17
隨新冠肺炎疫情於3月起在全球大規模擴散，環球絕大部分經濟體都受到重創。各經濟體近期公布第二季經濟表現，不少成熟經濟體都錄有紀錄以來最大跌幅，美國第2季按季跌幅高達32.9%，創近70年以來最差。英國、法國、德國、意大利及西班牙等歐洲國家，亦無一倖免。
至於亞洲，中國是經濟表現較好的國家，按年及按季分別升3.2%及11.5%。台灣為另一個表現較佳的經濟體，按年收縮0.6%、按季更重現增長。
詳細請見下表：
|全球各經濟體第二季表現
|國家
|按年變幅（%）
|按季變幅（%）
|歐美
|美國
|-9.5
|-32.9
|加拿大
|-13.8
|-2.1
|英國
|-21.7
|-20.4
|法國
|-19
|-13.8
|德國
|-11.7
|-10.1
|意大利
|-17.3
|-12.4
|西班牙
|-22.1
|-18.5
|亞太
|中國
|＋3.2
|＋11.5
|香港
|-9
|-0.1
|俄羅斯
|-8.5
|-18.7
|日本
|-9.9
|-7.8
|南韓
|-2.9
|-3.3
|台灣
|-0.6
|＋1.1
|澳洲
|＋1.4
|-0.3
|紐西蘭
|-0.2
|-1.6
|新加坡
|-13.2
|-42.9
|泰國
|-12.2
|-0.3
|馬來西亞
|-17.1
|-15.9
|菲律賓
|-16.5
|-15.2
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記者：馮正男