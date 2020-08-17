【全球經濟】英美日GDP大跌、中國獨亮麗？　一文看清各地次季GDP表現（附表）

▲ 各經濟體陸續公布第二季GDP表現，不少地區都創出二戰來最差表現。

隨新冠肺炎疫情於3月起在全球大規模擴散，環球絕大部分經濟體都受到重創。各經濟體近期公布第二季經濟表現，不少成熟經濟體都錄有紀錄以來最大跌幅，美國第2季按季跌幅高達32.9%，創近70年以來最差。英國、法國、德國、意大利及西班牙等歐洲國家，亦無一倖免。

至於亞洲，中國是經濟表現較好的國家，按年及按季分別升3.2%及11.5%。台灣為另一個表現較佳的經濟體，按年收縮0.6%、按季更重現增長。

詳細請見下表：

全球各經濟體第二季表現 國家 按年變幅（%） 按季變幅（%） 歐美 美國 -9.5 -32.9 加拿大 -13.8 -2.1 英國 -21.7 -20.4 法國 -19 -13.8 德國 -11.7 -10.1 意大利 -17.3 -12.4 西班牙 -22.1 -18.5 亞太 中國 ＋3.2 ＋11.5 香港 -9 -0.1 俄羅斯 -8.5 -18.7 日本 -9.9 -7.8 南韓 -2.9 -3.3 台灣 -0.6 ＋1.1 澳洲 ＋1.4 -0.3 紐西蘭 -0.2 -1.6 新加坡 -13.2 -42.9 泰國 -12.2 -0.3 馬來西亞 -17.1 -15.9 菲律賓 -16.5 -15.2

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記者：馮正男