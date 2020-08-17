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【全球經濟】環球主要經濟體次季GDP大幅倒退 唯中國表現突出(附表)

即市財經 15:20 2020/08/17

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中國經濟表現較好，按年及按季分別升3.2%及11.5%

受新冠肺炎疫情拖累，環球大部分經濟體均錄有紀錄以來最大跌幅，美國第2季按季跌幅高達32.9%，創近70年以來最差。英國、法國、德國、意大利及西班牙等歐洲國家，亦無一倖免。

至於亞洲，中國是經濟表現較好的國家，按年及按季分別升3.2%及11.5%。

詳細請見下表：

全球各經濟體第二季表現
國家 按年變幅(%) 按季變幅(%)
美國 -9.5 -32.9
加拿大 -13.8% -2.1
英國 -21.7 -20.4
法國 -19 -13.8
德國 -11.7 -10.1
意大利 -17.3 -12.4
西班牙 -22.1 -18.5
中國 3.2 11.5
香港 -9 -0.1
俄羅斯 -8.5 -18.7
日本 -9.9 -7.8
南韓 -2.9 -3.3
台灣 -0.6 1.1
澳洲 1.4 -0.3
紐西蘭 -0.2 -1.6
新加坡 -13.2 -42.9
泰國 -12.2 -0.3
馬來西亞 -17.1 -15.9
菲律賓 -16.5 -15.2

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記者：馮正男

北美洲 新加坡 泰國 馬來西亞 菲律賓 德國 疫情 經濟 歐洲 法國

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