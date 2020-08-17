特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效

▲ 美國總統特朗普提倡以植物提取的夾竹桃苷治療新冠肺炎，但療法未經證實有效。

美國的新冠肺炎疫情持續，突破17萬人死亡。美國總統特朗普推動國家重啟，繼早前力推抗瘧疾的「神藥」羥氯喹，日前更提倡以植物提取的夾竹桃苷（oleandrin）治療或預防新冠肺炎。但目前仍未證實相關成分有效，美國食藥局等機構也未作出審批。

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美國新聞網站Axios報道，美國房屋和城市發展部部長卡森（Ben Carson）於7月的白宮橢圓形會議上，向特朗普（Donald Trump）介紹夾竹桃苷治療新冠肺炎。與特朗普關係密切的企業MyPillow行政總裁林德爾（Mike Lindell）都支持，並於研發該療法的企業Phoenix Biotechnology持股。

夾竹桃苷是由夾竹桃這種植物中提取，含有的活性化學物質與心臟病藥物中的成分地高辛（digoxin）相似。據悉，特朗普主張用夾竹桃苷作為新冠肺炎的治療方式，當時更曾表示：「美國食藥局應該批准（使用）它。」（The FDA should be approving it.）

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《華盛頓郵報》本月初曾報道，Phoenix Biotechnology的高層惠特尼（Andrew Whitney）在林德爾協助下，曾與特朗普會面，並向特朗普介紹夾竹桃苷的醫療作用。惠特尼在接受訪問時，曾表示夾竹桃苷可在2日內治愈新冠患者。惠特尼更考慮將夾竹桃苷以膳食補充劑形式推出，以加快獲監管部門批准出售。

由於植物提取物對細胞的反應方式，研究人員指出夾竹桃苷可增強對癌症的治療效果，但沒有足夠數據證實夾竹桃苷有效治療或預防新冠肺炎。

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責任編輯：鄭錦玲