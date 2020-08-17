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【蘋果自駕車】Apple Car專利曝光　智能車門＋防暈AR系統

科技 15:42 2020/08/17

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美國商標和專利局（USPTO）上周四公布最新清單，蘋果獲得3項技術專利，與智能車門、防暈車AR系統、車輛玻璃屏幕有關。

蘋果（Apple）一直有意生產電動車，早於2014年，就有消息指蘋果正進行自駕車計劃Project Titan，而Apple Car最快在2023年面世。美國商標和專利局（USPTO）上周四公布最新清單，蘋果獲得3項技術專利，與智能車門、防暈車AR系統、車輛玻璃屏幕有關。

在車門專利上，蘋果將在車門上安裝傳感器，能偵測車門周圍是否存在移動的物體，從而分辨出其他車輛和行人。當有其他車經過，車門會保持關閉；旁邊有車的話，亦會限制開門幅度，以防止乘客下車時被撞倒。

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另一項專門則用於擴增實境顯示系统 （Augmented Reality Display System），可在車廂內的透明表面如擋風玻璃上，出現AR投射，顯示車速、導航、路面情況等訊息，甚至將增強的圖形疊加在路標上，使駕駛員更容易看到和理解。

為助乘客擺脫痛苦的暈車困擾，蘋果於沉浸式虛擬顯示（Immersive Virtual Display）中，就透過虛擬圖像去解決暈車問題。隨着車輛移動和感測器改變，虛擬圖像亦會改變方向或速度，提高乘客適應力。

責任編輯：姚慧儀

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