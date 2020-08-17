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【筍盤何處尋】沙田第一城再現低價成交 呎價僅1.43萬 3房700萬以下有得揀

股樓投資 14:40 2020/08/17

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二手減價盤湧現，樓市焦點又重回二手市場，提供大量上車盤的沙田第一城，本月暫錄得12宗成交，交投不算活躍，實用面積呎價回落至約15,947元水平 ，跌至近一年半新低，呎價也較上月約17,211元水平，按月回落約7%。

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沙田第一城日前再錄低價成交，中原地產分區營業經理侯惠良表示，最新錄得成交單位為9座中層F室，實用面積451平方呎，3房間隔，業主原開價約680萬元，議價後減價35萬元或5%，以645萬元易手，實用平均呎價僅14,302元。據了解，原業主則於2015年以550萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位獲利95萬元離場，單位升值約17.3%。

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上述呎價僅14,302元，較目前屋苑平均呎價約15,947元，低出約10%，侯惠良解釋，是次成交單位以低於市價成交，是由於單位同層有凶宅單位，一般而言，如單位同層有事故單位，一般造價較低10%。早前同層9座中層G室，實用面積327平方呎，兩房間隔，亦以504萬元易手，實用呎價為15,413元，也低於市價。跟上述單位同類型的3房單位，普遍叫價約710萬至720萬元水平。不過，代理指由於上述成交單位不是該事故單位，仍有部份銀行願意承造按揭，故有買家願意購入。

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侯惠良指，上月沙田第一城主要成交為質素較高的的單位，而本月買家多以樓價為考慮，找尋筍價盤為主，因此呎價跌得較多。本月以細單位成交為主，2房單位的成交價跌幅較明顯，「上月叫價約『5百萬中』的水平，本月已跌至『約5百萬頭』左右，樓價較上月跌約8%至10%。」至於3房入場費也回到今年4月時的水平，544平方呎的3房單位，700萬元以下仍有放盤選擇，如3座低層B室，實用面積451平方呎，叫價680萬元。

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近日不少藍籌屋苑錄得因業主趕移民而將單位低價沽出，侯惠良指暫時未見這情況於沙田第一城出現，「現在情況跟1997年時不為有不同，當時業主要急賣樓而減價，但現在放盤單位多為業主自住為主，就算市場出現低價成交，他們沒有太迫切需要大幅減價賣單位。」

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撰文 : 陳詠妍

放盤 二手市場 凶宅 上車盤 沙田第一城

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